Une maman/un papa sur 10 assure en solo

En 2020, le Luxembourg comptait 261 000 ménages dont 60% de célibataires et de couples sans enfant (respectivement 38% et 22%) et 25% des ménages étaient des familles dites «traditionnelles» (parents + enfants).

Toutes les familles ont été éprouvées durant l'année 2020, placée sous le signe du coronavirus et du confinement mais à l'occasion de la Journée mondiale des parents décrétée par l'ONU ce 1er juin, Eurostat a voulu mettre en lumière un modèle de famille qui mérite une médaille pour avoir dû jongler avec travail et responsabilités familiales pendant des semaines: les familles monoparentales.

Au Luxembourg, sur les 86 800 ménages avec enfants, 8 700 sont des familles où seul un des parents est aux commandes, soit 10%. C'est un peu moins que la moyenne européenne (14%) et que ses voisins (21% en France, 18,5% en Belgique et 14,5% en Allemagne). Les proportions les plus fortes sont enregistrées en Suède (34%), au Danemark (29%) et en Estonie (28%), les plus faibles en Croatie (5%), Roumanie (7%) et Finlande (8%).

‍ 14% of households with children consisted of single parents in the EU in 2020.

Highest shares:

???????? Sweden (34%), ???????? Denmark (29%) & ???????? Estonia (28%),

Lowest:

???????? Croatia (5%), ???????? Romania (7%) & ???????? Finland (8%)

59% des familles monoparentales du Grand-Duché ne comptent qu'un enfant, 31% en compte deux et près de 10% trois ou plus. À noter que 59% des enfants qui vivent dans ces familles ont plus de 12 ans, 22% ont entre 6 et 11 ans et 19% ont moins de 6 ans.

