Le Luxembourg sur un «plateau» d'infections?

Pour la première fois depuis trois mois, le Luxembourg a enregistré moins de nouveaux cas de Covid-19 que la semaine précédente avec 2 593 nouvelles infections contre 2 699 la semaine précédente. Une diminution de 4% qui s'apparente plutôt à une stagnation, mais un motif d'espoir pour la suite sachant que le Grand-Duché n'a pas enregistré comme précédemment d'augmentations substantielles d'une semaine sur l'autre. Le taux d'incidence a même diminué passant de 425 cas pour 100 000 habitants à 408.

Reste que la vague épidémique est présente, et intense. Ainsi, d'autres chiffres tendent à doucher cet optimisme. Entre le 6 et le 12 décembre, le Luxembourg comptait 5 696 personnes à l'isolement (+12%) et 7 051 en quarantaine (- 20%), et l'incidence atteint toujours des records pour certaines populations. Les personnes non vaccinées enregistrent en effet un taux d'incidence de 653,18 cas pour 100 000 habitants.

Des incertitudes pour la suite

Les non-vaccinés étaient à nouveau majoritaires en soins intensifs, où 16 patients sur 23 n'avaient pas de schéma vaccinal complet. À l'hôpital justement, le gouvernement a déclenché mardi la «phase 3», obligeant les équipes médicales à déprogrammer certaines opérations non-urgentes.

En réalité, cette évolution des chiffres du Covid d'une semaine sur l'autre s'apparente plutôt à un «plateau» élevé d'infections. Reste à savoir si cette réalité va se confirmer dans les semaines à venir. Cela n'en prend pas le chemin. Ce mercredi, le Grand-Duché enregistrait son record de nouvelles contaminations pour l'année 2021 avec 711 nouveaux cas et l'analyse récente des eaux usées révélait encore «une prévalence toujours élevée du SARS-CoV-2». Le testing à grande échelle de la population devrait, en tout cas, permettre d'obtenir une photographie globale à un instant T.

L'incertitude pour les semaines et mois à venir tient également au rythme de propagation du variant Omicron, réputé plus contagieux et plus résistant aux vaccins. Pour l'heure, un seul cas officiel a été repéré au Luxembourg.

(Thomas Holzer/L'essentiel)