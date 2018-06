Une séance de yoga géante se prépare

«Dimanche matin, il suffira d’amener son tapis de sol ou à défaut une serviette de bain pour faire sa salutation au soleil et s’entraîner avec nous», note Martine Reicherts, présidente de la Fédération nationale des écoles luxembourgeoises de yoga (FNELY). À nouveau, la Journée mondiale du yoga, officiellement le 21 juin mais ce dimanche au Luxembourg, sera accessible à tous et à toutes, adultes comme enfants, et de nombreux groupes de langues sont prévus.

Infos pratiques



Dimanche, de 9h à 12h30, au campus Geesseknäppchen à Luxembourg.

Dans le pays, «on estime le nombre de pratiquants à 10 000. Mais il n’y a pas de chiffres officiels, le yoga n’étant pas classifié comme une discipline sportive». «En Inde, le yoga est une philosophie. Mais en Europe, il est surtout utilisé comme méthode de relaxation dans un monde contemporain où on s’éparpille beaucoup, détaille Martine Reicherts. Je suis quelqu’un de très cérébrale et le yoga m’a permis de m’ancrer en me reconnectant avec mon corps», ajoute-elle.

Très dynamiques ou très calmes, les pratiques du yoga présentent une grande diversité. «Il y a même des dérives rigolotes comme du yoga avec de la bière», commente Martine Reicherts. Si cette pratique ne sera pas représentée dimanche, la présidente proposera quand même «un cours de yoga sur chaise. Ce sont des exercices que l’on peut faire au bureau, en jupe et tailleur».

(Séverine Goffin /L'essentiel)