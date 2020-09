L'auto se retourne, un blessé grave près de Clemency

La soirée de mercredi a été mouvementée pour les sapeurs-pompiers, la police et les médecins au Luxembourg. Plusieurs accidents ont eu lieu entre 18h et 21h30 sur les routes du pays. Le plus grave s'est produit sur le CR110, entre Bascharage et Clemency, aux environs de 21h15. Une voiture s'est retournée pour une raison encore indéterminée. L'accident a fait deux blessés, dont un grave. Coincée dans le véhicule, la victime a dû être désincarcérée.

La soirée avait mal débuté, avec un cycliste renversé par une voiture, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à Luxembourg-Ville, aux alentours de 18h15. La personne qui se trouvait sur le deux-roues a été légèrement blessée. Vers 21h20, deux voitures sont entrées en collision sur l'A3, au niveau de la Croix de Bettembourg. L'accident a fait quatre blessés légers, indique le 112.

Quelques minutes plus tard, un nouvel accident s'est produit au rond-point Irrgarten, à Hamm. Deux voitures ont été impliquées dans une collision qui a fait un blessé léger.

(pp/L'essentiel)