Le site Internet des pétitions a fait peau neuve

Un site tout neuf a été lancé lundi matin, pour signer des pétitions. Toujours géré par la Chambre des députés, petitiounen.lu se présente cependant comme une plateforme séparée, dont un lien reste bien visible en haut du site de l’institution. «La Chambre est consciente qu’il faut adapter ses outils numériques», indique Fernand Etgen (DP), président de la Chambre des députés.

Un nouveau site de la Chambre en 2022



Le nouveau site des pétitions va précéder celui de la Chambre des députés. Les équipes informatiques et techniques travaillent sur une nouvelle plateforme de l’institution et celle-ci sera visible «en 2022», a indiqué Fernand Etgen.

Sur le site, les explications sont en quatre langues (luxembourgeois, allemand, français et anglais), sachant que les pétitions ne peuvent être rédigées que dans les trois langues du pays, ce qui exclut donc celle de Shakespeare. «L’objectif est de proposer un outil plus simple, plus accessible et plus compréhensible pour les citoyens», explique Nancy Arendt (CSV), présidente de la commission Pétitions. Faire circuler un texte sera plus facile, puisqu’il pourra désormais «être envoyé par mail ou partagé sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp», ce qui n’était pas possible jusqu’à présent, a indiqué Fabiola Cavallini, en charge des relations publiques à la Chambre. Les débats publics issus des pétitions «pourront désormais être suivis en direct sur le site».

Lancées en 2014, les pétitions électroniques «ont rencontré un grand succès, avec plus de 1 400 textes déposés depuis», note Fernand Etgen. C’est toujours la commission Pétitions qui les examine avant de les ouvrir ou non aux signatures. «L’objectif, avec des explications plus claires, est d’avoir moins de rejets. Nous n’acceptons pas les propos racistes, erronés, généralisant une situation particulière ou ne défendant pas l'intérêt général», reprend Nancy Arendt. Le nouveau site a connu une première frayeur dimanche soir, avec une attaque informatique sur l’hébergeur, menaçant un temps le lancement de lundi, mais tout a finalement été réparé dans l’heure.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)