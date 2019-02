Un logisticien belge dans le viseur de la justice

La société de logistique Jost Group se trouve dans le viseur de la justice belge. Selon le quotidien belge La Dernière Heure, 19 camions de la société belge basée à Luxembourg ont été confisqués sur ordre du parquet. Jusqu'à 300 autres camions de l'entreprise pourraient connaître le même sort.

Selon les informations que le journal s'est procurées, l'enquête en cours porte sur la traite d'êtres humains, le blanchiment de capitaux, une organisation criminelle et la fraude sociale. En mai 2017, le PDG de l'époque, Roland Jost, avait été arrêté. Il a été remplacé à la tête de l'entreprise par Éric Demonty.

Bloqués dans leur camion pendant des semaines

La société Jost Group fait l'objet d'une enquête depuis 2016. Selon l'accusation, le groupe Jost aurait embauché 1 100 chauffeurs d'Europe de l'Est entre 2014 et 2016. Cependant, ces employés n'auraient pas été rémunérés selon le droit belge. Les chauffeurs auraient vécu dans la cabine de leur camion pendant quatre à six semaines et auraient perçu un salaire mensuel de 400 euros.

Le montant de la fraude est estimé à 55,3 millions d'euros. En confisquant la flotte de camions de la société, le ministère public entend faire cesser les infractions qui pourraient continuer à être commises.

(L'essentiel)