Les handicapés peuvent aider le pays à se vendre

Dix ateliers, implantés sur le site de la fondation Kräizbierg, à Dudelange, permettent à plus de 110 personnes handicapées ou polyhandicapées d'avoir un emploi salarié. Le ministre DP du Tourisme, Lex Delles a visité ces ateliers ce mercredi matin en vue d'une future collaboration pour la fabrication d'objets touristiques.

«Pour le ministère du tourisme, avec les différents acteurs, nous sommes en train de chercher de nouveaux gadgets avec le "Visit Luxembourg" dessus. Alors, nous sommes venus voir la production d'un côté et de l'autre, ce que l'on peut faire ici», présente-t-il. Ainsi, le ministre, accompagné des responsables de la fondation, a découvert les différentes prestations proposées. Cela va de la jardinerie à la poterie, en passant par la broderie, la sérigraphie, les arts créatifs et l'imprimerie.

«Il y a des choses formidables surtout dans l'atelier de poterie. J'ai vu les tasses qu'ils font ici, avec d'un côté la fabrication de la tasse et de l'autre la peinture et la mise en valeur avec des logos luxembourgeois», confie le ministre. «Avec l'initiative "Let's make it happen", nous pourrions trouver une collaboration plus intense et durable avec le gouvernement. Cela permettrait également de mettre en valeur le travail de toutes les personnes qui sont employées ici», ajoute Jeannot Berg, l'administrateur délégué de la fondation. Pour l'heure, il n'existe pas encore de partenariat avec les ateliers Kräizbierg et le ministère du Tourisme, mais Lex Delles assure qu'il y en aura un.

(Marion Mellinger/L'essentiel)