Ils ont pédalé dur pour aider la Croix-​​Rouge

Quand Sven, 16 ans, et Lisa, 15 ans, apprennent par leur éducatrice de la maison de jeunes de Reckange-sur-Mess que la Croix-Rouge luxembourgeoise cherche à récolter des dons, ils se disent qu'ils doivent agir. Le projet est tout simple: «On a eu l'idée de vendre des gâteaux», raconte Sven. Le jeune homme et sa camarade, à qui se joint aussi Daniela, 15 ans, s'adressent aux habitants du village et des localités alentour.

«On a commencé en faisant des flyers, qu'on a distribués dans tout le village» et même plus loin, poursuit Sven. Et pour ce faire, les jeunes ne ménagent pas leurs efforts. Quelque 500 flyers sont imprimés puis découpés. Et mis dans les boîtes aux lettres de Reckange, Ehlange, Limpach, Roedgen, Pissange... «On a tout fait à vélo», souffle Sven. «Ça nous a pris deux jours environ». Tous ces kilomètres à pédaler entre des localités du sud du Luxembourg ont porté leurs fruits.

«Tout est parti»

Sven, Lisa et Daniela ont confectionné eux-mêmes neuf gâteaux - ils participent à des ateliers cuisine dans leur maison de jeunes - soit environ 60 à 70 parts. La vente «s'est passée très vite. Tout est parti en environ 1h, 1h30, les gens ont fait des dons» se réjouissent les pâtissiers en herbe. «Certains sont venus après, mais on n'avait déjà plus de gâteau». Il faudra peut-être voir plus large l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, les efforts des trois camarades ont permis de récolter 313,20 euros qui seront versés à la Croix-Rouge luxembourgeoise.

Celle-ci vient de terminer son mois du don annuel qui se tenait en avril. Cette année, les sommes perçues à cette occasion serviront à financer les huit épiceries sociales de l'organisme, le service Perspectives - logement encadré, qui aide les jeunes de 16 à 26 ans en détresse psychosociale, ou encore une helpline sociale et l'aide internationale de la Croix-Rouge. Les 23 sections locales et les quêteurs indépendants ont réussi à récolter plus de 260 000 euros, selon le comptage sur le site de la Croix-Rouge. La campagne menée surtout en ligne cette année mobilise quelque 2 000 bénévoles.

(jw/L'essentiel)