Des «super seniors» recrutés pour aider les enfants

Lancé dans les communes du Mullerthal, le projet «Super Senior» du Mouvement pour l'égalité des chances (MEC) asbl s'est déjà étendu à Junglinster. Et il va encore s'étendre à de nouvelles communes de la Moselle luxembourgeoise, portant à 18 le nombre de villes où il est proposé. Le principe est simple: des personnes pensionnées voient régulièrement des enfants pour leur offrir du soutien scolaire.

Contact



Le Mouvement pour l'égalité des chances est installé à Echternach. On peut le contacter au 26 72 00 35 ou par mail: info@mecasbl.lu. Les séniors peuvent déposer leur candidature jusqu'au 8 février.

«Cela marche très bien», se félicite Aurélia Pattou, chef de projets au MEC asbl. «Nous avons eu beaucoup de réactions très positives». L'essentiel vous expliquait le projet à ses débuts, en 2019. Maria, 11 ans à l'époque, racontait la manière dont Annette l'aidait. «Elle m’aide à faire mes devoirs, à faire des exercices pour m’entraîner. Elle est gentille, elle explique».

Approche différente

Résultats scolaires en progression et élèves à nouveau motivés, seniors satisfaits de rester actifs et d'avoir la possibilité de transmettre leur savoir, tensions familiales en recul, respect naturel des enfants vis-à-vis du sénior... L'expérience, grâce à laquelle une quarantaine de jeunes sont pris en charge, a fait ses preuves. Avec une approche différente de l'école. «Une senior a préparé un gâteau avec son élève pour apprendre les proportions, d'autres promènent le chien ensemble pour parler en français», illustre Aurélia Pattou. Actuellement, autour d'une quinzaine de séniors aident une quarantaine d'élèves.

Fort de ces succès, le projet s'étend donc en ce début d'année à de nouvelles communes de l'Est, comme Grevenmacher, Betzdorf, Manternach, Mertert, Stadtbredimus, Lenningen ou encore Mondorf, Biwer et Remich. Des seniors y sont recherchés pour donner des cours de soutien en français, en allemand ou en maths. Les parents n'ont pas d'inquiétudes à se faire: les seniors font l'objet d'entretiens de motivation et d'aptitudes, et suivent une formation spécifique. En outre, les cours de soutien se sont adaptés à la pandémie, avec un accompagnement à distance via Zoom. Même le virus n'a pas réussi à séparer seniors et enfants!

(jw/L'essentiel)