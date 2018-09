La CNPD traite toujours plus de plaintes

La Commission nationale pour la protection des données (CNPD), chargée de veiller au respect de la vie privée au Luxembourg, est littéralement submergée de demandes de renseignements de la part de citoyens et d'entreprises. Au cours de l'année passée, elle a reçu 528 demandes écrites, ce qui représente un quart de plus qu'en 2016. Elle a, par ailleurs, traité 200 plaintes (+8%). Dans 109 cas (+42%), une enquête a été ouverte.

Bon à savoir



Tout citoyen du Luxembourg a le droit de savoir quelle autorité, quel ministère ou organisme a accédé à ses données personnelles dans le registre national des personnes physiques au cours des six derniers mois. Les informations peuvent être obtenues sur myguichet.lu ou sur demande écrite adressée au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Depuis l'entrée en vigueur, au mois de mai, du règlement général sur la protection des données (RGPD), les sociétés, associations et administrations doivent se conformer à des règles plus strictes en matière de données à caractère personnel. Selon la présidente de la Commission nationale pour la protection des données, Tine A. Larsen, «les nouvelles règles sont synonymes de moins de bureaucratie». En contrepartie, elles renforcent la responsabilité personnelle des entreprises et de l'ensemble des acteurs.

Annonce de contrôles systématiques

En 2018, la CNPD a été encore plus sollicitée. Au 10 septembre, la commission a reçu 837 demandes, soit 300 de plus qu'en 2017. En constante augmentation, le nombre de plaintes déposées atteignait 252 à la mi-septembre. Les citoyens se plaignent notamment du fait que leurs données personnelles, photos ou vidéos soient divulguées illégalement et à leur insu sur Internet. Par ailleurs, la commission intervient également lorsque les entreprises refusent de fournir leurs données personnelles à leurs clients. Dans 12% des cas, les plaintes concerneraient la surveillance vidéo au travail.

À l'avenir, la commission procédera à des contrôles systématiques dans les entreprises, afin de veiller à la mise en œuvre du RGPD et, le cas échéant, imposer des sanctions. Dès 2017, elle a lancé 109 contrôles et enquêtes.

Sévère avec l'administration

Les gardiens au respect de la vie privée ne font pas qu'avertir les entreprises. Ils contrôlent également les autorités publiques telles que les ministères ou les communes. En effet, les données personnelles des citoyens sont de manière régulière consultées par des fonctionnais sans qu'ils n'en aient l'autorisation (voir encadré).

«Nous émettons alors généralement un avertissement, mais le dépôt d'une plainte n'est pas exclu. De toute façon, ces cas font l'objet d'un traitement très sévère au sein de l'administration», explique Thierry Lallemang, l'un des responsables de la CNPD, qui compte 35 membres. Un fonctionnaire se serait même vu dans l'obligation de prendre une retraite anticipée en raison de la consultation illégale de données.

(Jörg Tschürtz/L'essentiel)