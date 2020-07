Une nouvelle phase de tests à grande échelle est prévue

Depuis le 19 mai dernier, les résidents du Luxembourg et travailleurs frontaliers peuvent se faire tester au coronavirus gratuitement sur invitation des autorités dans une des seize stations réparties dans le pays. Cette campagne devait initialement prendre fin le 27 juillet prochain. Une deuxième phase de tests est prévue. Elle durera sept mois et demi et devrait coûter 60 millions d'euros. À titre de comparaison, la première phase, qui dure neuf semaines, coûte 32 millions d'euros.

Les tests jouent sur les chiffres



Des notes sont transmises aux pays voisins pour les informer de l'impact des tests sur le nombre de cas détectés. La ministre Paulette Lenert, ne nie pas que les infestions sont en hausse, mais il faut les contextualiser. Les frontaliers infectés sont pris en compte dans ces statistiques, il représentent 20% des personnes testées positives. C'est pourquoi le gouvernement à demandé au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies de considérer uniquement les résidents dans les statistiques pour le Luxembourg

Pour cette nouvelle phase, «les prestataires devront mettre à disposition le personnel et effectuer les prélèvements, mais également garantir que les résultats soient disponibles dans les 24 heures qui suivent le dépistage», ont indiqué les représentants du ministère de la Santé aux députés réunis en commission ce lundi. Comme lors de la phase actuelle, le test se fera sur base volontaire de la population.

Tester tous les entrants au Luxembourg

Le but de cette campagne, même dans sa nouvelle phase, reste de faire un monitoring et découvrir les foyers de contamination pour éviter la propagation du virus en coupant les chaînes de transmission. Mais aussi pour intervenir dans ces foyers de contamination et contrôler une recrudescence d'infections. Les personnes vulnérables et à haut risque d'exposition comme les policiers, les professionnels de Santé, du secteur de l'Horesca seront invitées à être testées... mais aussi toutes les personnes qui entrent sur le territoire luxembourgeois.

Un projet-pilote est mené à l'aéroport du Findel. Les autorités ont indiqué qu'elles veulent aussi offrir cette possibilité aux voyageurs à la gare de Luxembourg et coopérer avec les opérateurs de voyage. Selon les derniers chiffres, 4 000 personnes ont été testées à l'aéroport depuis le 29 mai également, soit un taux de participation de 15%. 31 infections ont été constatées. Pour l'heure, des postes de dépistage aux frontières ne sont pas envisagés mais «les autorités travaillent sur des idées et alternatives», a précisé le ministère de la Santé.

(mme/L'essentiel)