Deux accidents de la route font deux blessés

Les secours et la police sont intervenus sur deux accidents, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le premier a eu lieu vers 23h30, dans la sortie Senningerberg de l'autoroute A1. Une automobiliste a heurté les glissières de sécurité. Elle a été transportée à l'hôpital pour des contrôles.

Un peu plus de deux heures plus tard, vers 1h40 du matin, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage entre Michelbouch et le rond-point de Karelshaff. La voiture s'est écrasée contre un arbre au bord de la route. Légèrement blessée, la passagère a été transportée à l'hôpital pour des contrôles.

Dans les deux cas, indique ce jeudi matin la police, les conducteurs avaient trop bu avant de prendre le volant et des poursuites ont été engagées.

(L'essentiel)