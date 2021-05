Les ostéopathes grands gagnants de la crise?

«La crise du Covid a clairement entraîné une hausse des consultations chez les ostéopathes du Luxembourg, explique à L'essentiel un porte-parole de l'Association luxembourgeoise des ostéopathes (Aldo). Avec le télétravail et l'école à la maison, les gens ont été beaucoup plus assis que d'habitude, avec des postures parfois peu ergonomiques. Cela a causé des lombalgies, sciatiques, maux de tête et autres problèmes psychosomatiques. L'utilisation d'un laptop à la place d'un écran fixe, par exemple, a un impact sur la position de la nuque et du dos...».

Combien d'ostéopathes au Luxembourg?



L'Association luxembourgeoise des ostéopathes (Aldo) recense 80 praticiens exclusifs exerçant au Grand-Duché, avec formation complète en ostéopathie (Master ou Diplôme en ostéopathie). Mais environ 150 ostéopathes ont reçu l'autorisation d'exercer par le ministère de la Santé, parmi lesquels des kinésithérapeutes proposant des traitements en ostéopathie. Actuellement, les séances ne sont pas remboursées par la CNS. L'Aldo attend le résultat du recours qu'elle a intenté au règlement grand-ducal concernant la profession d'ostéopathe.

Laeticia Canale-Marianacci, ostéopathe à Belvaux, n'a pas forcément constaté une hausse de sa patientèle, car son planning est traditionnellement très chargé. «S'il y a eu une hausse, elle a été compensée par le fait que certains patients ne viennent plus, par peur d'attraper le virus. Je remarque toutefois que certains se plaignent de devoir partager leur poste de travail, souligne-t-elle. Du coup, l'endroit où ils travaillent n'est plus forcément adapté à leur morphologie...».

«Plus de pathologies liées au télétravail»

Si elle s'emploie à réajuster les tensions qu'elle décèle, Laeticia Canale-Marianacci donne aussi des conseils posturaux et délivre un message clair: «C'est la mobilité qui entretient les articulations. Pour contrecarrer la sédentarité, il faut marcher tous les jours, même quand on a 80 ans ou davantage».

«Depuis le début de la crise sanitaire, nous rencontrons énormément plus de pathologies liées au télétravail, abonde Franck Bombardier, ostéopathe au Domaine thermal de Mondorf-les-Bains. Les patients souffrent de douleurs dues à la posture statique et souvent inadaptée à leur poste de travail chez eux. Je constate aussi un déconditionnement physique important lié à l’arrêt complet de toutes les activités sportives, ce qui provoque l’apparition de contraintes articulaires et musculaires.»

Le praticien encourage le respect des gestes barrières et appelle à la vaccination collective. Lui aussi recommande une activité physique quotidienne «même minime», «quelques étirements chez soi régulièrement» et surtout «le plaisir de bouger pour entretenir son corps».

