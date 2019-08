22 conducteurs avaient trop bu, un était drogué

La police a contrôle, en tout, 679 automobilistes lors de plusieurs opérations menées pendant la nuit de vendredi à samedi. Dans le nord, entre 22h et 2h, 520 conducteurs ont dû souffler dans le ballon à Buderscheid, Heiderscheid et Ettelbruck, le long de la N15. À Luxembourg-ville et Fentange, entre 23h15 et 3h30, 159 automobilistes ont été contrôlés.

En tout, 22 automobilistes avaient trop bu pour avoir le droit de prendre le volant, 17 dans le nord et 5 à Luxembourg et Fentange. Un autre conducteur était sous l'influence de drogues, ajoute la police. En tout, 3 permis de conduire ont été confisqués sur place et 21 procès-verbaux et avertissements taxés ont été dressés.

(L'essentiel)