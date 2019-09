Margot a les 50's ancrées dans le cœur et la peau

«Le rock'n'roll, c'est comme un virus dont on ne peut se débarrasser. Quand on l'a, on l'a jusqu'à la mort». L'ambiance des 50's n’a plus aucun secret pour Margot, qui ne rate aucun Rockabilly Deluxe à Pétange. Le festival qui réunira des participants costumés, de la danse, des oldtimers et des food trucks sera «The place to be», samedi.

La Dudelangeoise a marché dans les pas de sa mère qui, à l'époque, arborait fièrement la jupe longue évasée, le rouge à lèvres rouge vif et le crayon khol. «Petite, je me déguisais avec ses affaires, elle n'était pas contente», se remémore Margot.

La recherche de l'authenticité

Aujourd'hui, Margot confectionne ses tenues. Une soixantaine de jupes prennent de la place dans sa garde-robe, toutes plus colorées les unes que les autres. Pour les accessoires, elle cherche avant tout l'authenticité, «je cherche dans les brocantes des pièces qui datent réellement des années 50». Sa passion, elle l'a aussi dans la peau. Margot arbore de nombreux tatouages: Elvis Presley, Cadillac, dés à jouer…

Mais les 50's c'est aussi danser le rock, surtout sur Elvis Presley qu'elle admire à «10 000 %». C'est devenu bien plus qu'un passe-temps, ça «donne un sens à ma vie». La maison de Margot, équipée d'électroménager et de décorations vintage, en est la preuve.

Rockabilly Deluxe Samedi, dès 12h, place J.F.-Kennedy à Pétange.

(Marine Meunier/L'essentiel)