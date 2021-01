«Des fichiers sur tout le monde? Aucun intérêt...»

De la transparence, de l’égalité, de l’équité et de l’efficience, le tout appliqué dans un état de droit. Ce sont les cinq objectifs d’un projet de loi sur les fichiers de la police, présenté ce mercredi en fin de matinée, par les ministères de la Sécurité intérieure et de la Justice.

Henri Kox, ministre de la Sécurité intérieure, pourquoi souhaitez-vous modifier la loi actuelle qui réglementait les fichiers de la police grand-ducale?

Avec ce nouveau projet de loi, loi qui n’est pas encore finalisée, nous avons essayé d’intégrer cinq principes. Elle a été déposée le 30 décembre 2020 et c’est désormais au travail parlementaire d’entrer en scène.

1. La transparence

Que garde-t-on dans un fichier et qui est fiché? Comment et où? Qui a accès aux différents fichiers?

2. Le principe de l’état de droit

Tout ce qui est sur définition d’un dossier juridique se fait en collaboration avec les autorités judiciaires. On se rallie aux décisions qui se trouvent dans le fichier Justice Chaîne Pénale (JuCha). Dès qu’un dossier va dans l’archive, on va le mettre aussi.

3. L’équité

Ceux qui vont commettre un abus par rapport aux données seront punis. C’est pour cela que nous souhaitons une adaptation du Code pénal.

4. L’égalité

Par rapport aux droits de la victime et par rapport à celui qui sera peut-être condamné, il y a des règles précises à leurs sujets.

5. L’efficience du système

C’est le travail journalier de la police d’avoir des données sur des personnes puisque l’intervention, c’est aussi pour eux-mêmes, de se protéger quand ils font une action. Ils doivent savoir sur quelles personnes ils cherchent des informations.

Les données personnelles, le «big data», font partie de notre quotidien aujourd’hui, est-ce vraiment important de légiférer pour mieux contrôler les données partagées par la population? Le législateur doit-il prendre les devants pour éviter des problèmes à l’avenir?

Il faut encadrer toutes les manipulations des «datas». Il faut savoir qui a accès aux données. Et ce sera notifié au sein des procédures de la police, pour aussi avoir la possibilité de contrôler, si tout fonctionne correctement d’après la loi. Et d’un autre côté, il faut aussi avoir le sentiment du droit légitime des victimes. Celles-ci veulent aussi avoir satisfaction et il ne faut pas l’oublier. C’est un équilibre qui est très important et dans un état de droit, je crois que ce n’est pas à la police de décider quel dossier va être gardé. C’est l’indépendance du troisième pouvoir, de la justice qui décide et nous, on doit se rallier là-dessus. C’est pour cela que nous avons trouvé une solution commune et de manière étroite entre le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité intérieure. On s’est inspiré de la loi française et c’est cela qui est intégré dans ce nouveau projet de loi. Maintenant, on attend les avis pour peut-être l’adapter à nouveau.

Est-ce important de baliser pour éviter des dérives au niveau de la police?

Le job de la police est de faire un bon travail, car toute la société pose un regard sur la police. Au sein de l’école de la police, la déontologie est très importante. Et c’est aussi une administration qui est contrôlée par une administration indépendante, l’inspection générale de police. S’il y a, peut-être un malentendu, il y a toujours la possibilité de demander à cette administration si on ne peut pas améliorer les procédures internes de la police.

Beaucoup de questions demeurent sur le stockage des données. Tout cela va-t-il être conservé et de quelle manière?

Pour tout ce qui est judiciaire, on a deux fichiers: un fichier passif et un fichier actif. Le fichier actif, c’est le travail au quotidien des policiers et dès qu’il y a une décision qui vient de la partie justice, on transfère ces données dans le fichier passif et là, l’accès est très limité, sauf sur demande du procureur général. Ce sont des fichiers pour avoir une similitude si une affaire peut en résoudre une autre, par exemple. On aura alors accès à ce fichier pour voir comment la précédente affaire s’est déroulée.

Mais tout ce qui est avertissement taxé, avec votre voiture, par exemple, on ne va pas le ficher dans le passif. Ce sera éliminé dès que c’est payé. S’il y a un refus de payer, on gardera le fichier pendant cinq années maximum. Tout ce qui est police administrative, on gardera dix ans maximum, mais dès que l’affaire est close, ce sera éliminé. La police n’a pas d’intérêt à garder tous les fichiers sur tout le monde. La police n’est pas «le big eye» qui «watch» tout. Mais pour avoir un sentiment de travail bien fait, il faut tenter de trouver perpétuellement un équilibre. Cette loi va garantir, d’un côté, les droits des citoyens et de l’autre côté, l’efficience du travail journalier des policiers.

(Propos recueillis par Frédéric Lambert )