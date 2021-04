Cinq ans après, l'échangeur de Dudelange est prêt

C’est un projet monumental qui a été inauguré ce mercredi 28 avril 2021, dans le sud du Grand-Duché! Cinq ans après le début des travaux, en mai 2016, l’échangeur Dudelange-Burange est enfin opérationnel à l’intersection de l’autoroute A13 et de la route N31.

Le coût des travaux? 51 millions d’euros. Son objectif? Une meilleure gestion du trafic entre Dudelange et Bettembourg, suite au développement du réseau routier et des zones d’activités le long de la Collectrice du Sud. Après l’échangeur de Sandweiler (140 mètres de diamètre), l’échangeur de Dudelange-Burange devient ainsi le deuxième plus grand échangeur du Luxembourg avec un diamètre de 135 mètres.

Détail non négligeable: une piste cyclable, de 700 mètres de long et de 3 mètres de large, reliant Dudelange à Bettembourg, a également été aménagée lors de ces travaux. Elle passera sous l’autoroute A13, et elle a bien entendu fait la fierté du ministre Déi Gréng, François Bausch, présent pour l’inauguration.

(Frédéric Lambert / L’essentiel)