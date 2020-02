Les budgets pour la recherche sont augmentés

Le Luxembourg veut mettre le paquet sur la recherche. L’objectif de la nouvelle stratégie, présentée mardi par Claude Meisch (DP), ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, est de mettre en place d’ici 2030 «une société de la connaissance durable, diverse et numérique».

Pour réaliser son ambition, le gouvernement a augmenté les budgets. Ainsi, les différents instituts et l’Uni bénéficient d’une rallonge budgétaire de sept millions pour 2020 (soit 392 millions au total) et de neuf millions pour l’année prochaine, pour atteindre 409 millions. L’Uni, le LIST (Luxembourg institute of sciences and technology), le LIH (Luxembourg institute of health), le LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) et l’University of Luxembourg competence centre vont se partager la manne supplémentaire.

La nouvelle stratégie prévoit que les investissements publics dans la recherche soient orientés sur quatre axes: la transformation industrielle et des services, le développement durable, la santé personnalisée et l’éducation. Le plan pourra évoluer, puisque des assises de la recherche seront organisées d’ici cet été et qu’une deuxième stratégie nationale sur l’enseignement supérieur sera annoncée plus tard.

(jg/L'essentiel)