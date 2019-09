Des lignes fermées pour travaux cet automne

Des travaux de maintien, de modernisation et d’extension du réseau ferroviaire sont programmés par les CFL sur les lignes 10, 50 et 60, en octobre et en novembre. Par conséquent, des tronçons de ces lignes seront temporairement fermés.

En ce qui concerne la ligne 10 ((Luxembourg – Troisvierges – Gouvy), il sera impossible de prendre le train entre Ettelbruck et Troisvierges et Ettelbruck et Diekirch, du samedi 26 octobre au dimanche 3 novembre 2019 inclus.

La ligne 50 (Luxembourg – Kleinbettingen ‒ Arlon) sera de son côté totalement fermée entre Luxembourg et Arlon, du vendredi 1er au dimanche 3 novembre 2019 inclus.

Enfin, la liaison entre Esch-sur-Alzette et Rodange ne sera pas assurée sur la ligne 60 (Luxembourg – Esch-sur-Alzette ‒ Pétange ‒ Rodange), du samedi 26 octobre au dimanche 3 novembre 2019 inclus.

Afin d’assurer le transport de tous les clients concernés par les travaux, diverses mesures de substitution par bus sont organisées sur les lignes en question, précisent les CFL. Des informations détaillées suivront sous peu.

(L'essentiel)