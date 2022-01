Le ministère d'État ne s'en cachait pas mercredi: «Avec les chiffres actuels et plus de 2 000 cas annoncés, il y a un risque réel de blocage du pays». Dans le bilan de la semaine du 27 décembre au 2 janvier, les contaminations ont bondi de 110% dans le pays, le nombre de personnes testées positives au Covid a augmenté de 2 688 à 5 641.

Le gouvernement a donc proposé mercredi de ramener, sous conditions, la durée d'isolement à un maximum de six jours pour les personnes vaccinées, voire ayant reçu un booster. Elles devraient réaliser deux tests antigéniques rapides respectivement le 5e et le 6e jour de l'isolement et que le résultat soit à chaque fois négatif. Pour ceux qui n'ont ni schéma vaccinal complet ni dose booster réalisée dans un délai de six mois, la durée d'isolement reste de dix jours.

«Il s'agit d'aller le plus vite possible»

«Plus encore que de l'économie, il s'agit d'éviter un blocage du pays. Que les hôpitaux ne puissent plus fonctionner serait une catastrophe, comme un tas d'autres secteurs», précisait le ministère d'État, citant aussi les écoles ou les poubelles. Les règles de quarantaine des cas contacts avaient déjà été allégées fin décembre.

Si le gouvernement ne pouvait estimer le nombre d'isolements que la mesure doit raccourcir ou l'impact de ce changement sur les effectifs disponibles, cette loi doit prévenir les blocages. «Il s'agit d'aller le plus vite possible», précisait le ministère qui espère un vote rapide. Pour Jean-Paul Olinger, directeur de l'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL), celles où le télétravail est impossible sont plus impactées et il faudra attendre les prochains jours pour mesurer l'effet de ces chiffres record».

(Nicolas Martin/L'essentiel)