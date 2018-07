L’activité de fonds de VP Bank s'est développée

Après 30 ans de présence au Grand-Duché, VP Bank va quitter l’avenue de la Liberté, l’automne prochain, pour rejoindre des bureaux au Kirchberg. La banque originaire du Liechtenstein y réunira ses 130 employés, un effectif atteint après l’acquisition des activités de banque privée et de fonds de HSBC Trinkhaus & Burkhardt en 2013.

«Nous aimerions procéder à d’autres acquisitions, si des opportunités se présentent, et que la culture correspond», relève d’ailleurs Thomas Steiger, CEO de VP Bank Luxembourg. Celle-ci agit sur trois segments, dont les fonds d’investissement, qui pèsent pour 50% des affaires. «Cela s’est fortement développé ces dernières années, avant la banque privée (NDLR: 30% de l’activité) était privilégiée. C’est devenu le fil rouge de notre offre au Luxembourg. On offre un "one stop shop" avec une entrée à 50-100 millions d’euros, ce qui est plutôt petit, mais qui correspond bien aux family office», complète encore Thomas Steiger.

VP Bank est aussi active auprès des intermédiaires, «un marché de niches, mais clé, où les marges sont plus petites et il faut investir plus, notamment sur les bases techniques. Avec l’augmentation des devoirs de reporting, les gérants recherchent du support réglementaire, ce que l’on peut leur offrir». L’entité luxembourgeoise gère pour 6,3 milliards de francs suisses d’actifs sur les 40 milliards au niveau du groupe.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)