Le château de Birtrange a trouvé preneur

Légué à la Croix-Rouge luxembourgeoise par la baronne Claudine de Broqueville décédée en janvier 2018, le château de Birtrange et son domaine de 85 hectares auront bientôt un nouveau propriétaire.

Suite à la mise en vente, l'ouverture des enveloppes par la notaire Me Blanche Moutrier a eu lieu mercredi. Le nombre d'offres pour cette soumission cachetée n'a pas encore filtré, ni le montant de celle retenue, mais une chose est sûre, elle dépasse les 5,2 millions d'euros fixés comme prix plancher par la Croix-Rouge luxembourgeoise.

D'ici quelques semaines

Le Syndicat intercommunal NORDSTAD qui avait transmis une «offre supérieure à 5,2 millions d'euros», selon son président Claude Haagen, n'a pas été retenu. «Nous avions des idées pour le château en tant que tel, pour les forêts et le domaine, en termes de tourisme doux, de culture, mais la question ne se pose plus», précise Claude Haagen.

De son côté la Croix-Rouge a indiqué qu'une offre, «la plus élevée» a été retenue et que désormais un processus administratif normal va s'opérer avec des vérifications avant que la vente ne soit effective d'ici quelques semaines.

Projet de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge a choisi de vendre ce château, classé monument national, où d'importants travaux de rénovation sont à prévoir. Elle a tenu à ce que la vente concerne l'ensemble château et domaine. La vente devrait notamment contribuer au financement du projet de la Maison de la Croix-Rouge à Howald. ll réunira plus de 20 services et 450 collaborateurs et accueillera chaque jour des centaines de bénéficiaires, donneurs de sang, bénévoles et autres visiteurs.

L'organisation reçoit en moyenne entre 8 et 10 legs par an. Pour un montant total très aléatoire, selon les années et les biens ou sommes concernés. Ces dernières années, il se situait entre un et cinq million d'euros. Ce montant avait par exemple atteint 4,5 millions en 2018, précise la Croix-Rouge.

(Nicolas Martin/L'essentiel)