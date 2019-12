La bataille des Ardennes a été commémorée

Il y avait du monde lundi au cimetière américain de Hamm, dans la capitale, où se tenaient les commémorations de la bataille des Ardennes. Le Luxembourg, mais aussi plusieurs pays impliqués dans la Seconde Guerre mondiale, ont commémoré les 75 ans de cette bataille liée à la dernière grande offensive allemande du conflit.

Le Grand-Duc Henri était bien sûr présent, tout comme le Premier ministre Xavier Bettel. Parmi les étrangers, l’ancien président allemand Joachim Gauck, le roi et la reine des Belges Philippe et Mathilde, le président polonais Andrzej Duda ou encore le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper et la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

Un hommage a été rendu au général américain George Patton, l’un des grands artisans de la bataille. Sa petite-fille avait d’ailleurs fait le déplacement, tout comme plusieurs vétérans du conflit. Rien qu'au Luxembourg, plus de 600 civils avaient été tués dans la bataille tandis que la moitié des villages avaient été ravagés, a rappelé le Grand-Duc dans son discours. D'autres cérémonies ont lieu ces jours-ci en Belgique, notamment à Bastogne, point névralgique du conflit très violent.

In Hamm are aligned the crosses & stars of David marking the graves of 5076 brave American soldiers. Beyond this moral debt to our predecessors of all Allied Nations it is our duty to transmit the memory of the sufferings of WWII. Our peace shall never be taken for granted. pic.twitter.com/qiuVK7SCcp