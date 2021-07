Bientôt un nouveau Luxexpo au Kirchberg

Le Luxembourg ambitionne de devenir une destination phare, au niveau mondial, pour les événements professionnels et le tourisme de congrès. Dans ce cadre, le site actuel de Luxexpo The Box va être entièrement reconstruit et remplacé par «un parc des congrès et d’expositions de haut standing au Kirchberg, qui permettra d’attirer un profil d’événements de renommée internationale», écrit le gouvernement dans un communiqué publié ce jeudi.

Les halls d'expositions actuels sont loués à Luxexpo SA The Box jusqu'en 2028 et le gouvernement précise que le site actuel sera maintenu, «sous une forme réaménagée et adaptée aux besoins spécifiques des événements professionnels». Et le tout sera intégré dans le quartier du Kirchberg. La conception du site n'a pas encore commencé mais elle se fera main dans la main avec, notamment, le Fonds Kirchberg. À noter que Luxexpo ne fermera pas pendant la construction, qui se fera par phase pour maintenir en partie l'activité.

Le nouveau centre des congrès et d'exposition «de haut standing», directement connecté à l'aéroport quand la ligne de tram sera finie, doit ensuite permettre au Luxembourg d'intégrer le top 50 des destinations mondiales des événements professionnels. Et, pour «libérer de l'espace au sol», il est prévu «de construire en hauteur», précise le ministre des Travaux publics François Bausch. Un nouveau quartier, avec des logements, pourra ainsi être créé dans le secteur. Le calendrier de conception et de construction du futur site n'est pas précisé pour le moment, pas plus que le budget qui sera alloué aux travaux.

(L'essentiel)