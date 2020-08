Trois incendies et sept blessés dans six accidents

Neuf interventions en près de quatre heures pour un total de sept blessés dans six accidents. Le dernier bulletin du Corps grand-ducal incendie et secours (CGDIS), tombé ce mercredi 5 août 2020 sur le coup de 16h50, est assez dense et c'est assez rare pour le souligner.

Voiture dans le fossé à 11h22 sur la route nationale 16 à Ellange, en direction de Remich, collision entre une voiture et un camion dans le quartier de Cents, à Luxembourg-Ville, à 12h49, nouvel accident près d'une heure plus tard à 13h51 du côté de Wasserbilig entre un piéton et une voiture, deux voitures qui se percutent encore à Luxembourg-Ville, rue Charlotte Engels, à 14h52, et enfin, deux accidents impliquant, à chaque fois, un motard et une voiture, le premier à 15h27 au Kirchberg à Luxembourg et le second à Dippach à 15h34.

Vous le constatez comme nous, les services de secours n'ont pas chômé et au total, pour les neuf interventions, ce sont plus de trente véhicules qui sont intervenus dans les plus brefs délais. Aux côtés des six accidents, trois incendies ont été notifiés en un peu plus de deux heures. Alors qu'une odeur de fumée a été ressentie rue Philippe II, à Luxembourg, à 12h35, un feu de campagne nécessitant de lourds moyens a été remarqué à 14h30, du côté de Wahl, sur la route CR 307. Les pompiers sont encore intervenus à 14h43 pour un feu dans un jardin communautaire à Esch-sur-Alzette.

(fl/L'essentiel )