Chiara sert ses meilleurs Spicy Margarita aux stars

Elle nous a mis du soleil plein les yeux! Avouez qu’on en a tous bien besoin pour le moment. Chiara Ceccacci est née au Luxembourg en 1995, et à l’heure de lire ces lignes, vous la trouverez dans les Antilles, où elle travaille comme barmaid dans un hôtel cinq étoiles, «sous un ciel bleu avec 25 à 30 degrés tous les jours». «Avec le Covid, l’activité s’était vraiment ralentie au Grand-Duché, et j’ai eu l’opportunité de venir travailler à Saint-Barth, depuis début octobre», nous précise la jeune femme qui rayonne totalement de l’autre côté de l’Atlantique. «Cela fait vraiment plaisir de retrouver une vie plus ou moins normale par rapport à ce que l’on a connu en Europe, depuis mars 2020».

Compte tenu des mesures sanitaires qui s’accentuent sur l’ensemble des continents, Chiara nous confirme «ne pas avoir du tout envie de rentrer au Luxembourg pour le moment». «Ici, on est vraiment dans notre bulle et même si on doit porter le masque dans les supermarchés, on a parfois l’impression que le Covid n’existe pas», reconnaît-elle. «Même si ça ne se voit pas sur mes réseaux, je travaille beaucoup plus ici. Je quitte la maison vers 7h30 et je rentre vers 20h. C’est très physique et je suis au lit vers 21h. Je ne suis pas dans l’optique de rentrer. Mentalement, ça me fait du bien d’être à l’écart de tout ça».

Tombée amoureuse de l’île l’hiver dernier après y avoir rejoint ses parents en vacances durant deux semaines, Chiara travaille désormais à l’hôtel Le Toiny, où elle a déjà pu croiser de nombreuses personnalités. «Lors des quinze derniers jours, de nombreux touristes ont débarqué, la population a doublé sur l’île et on a beaucoup travaillé», ajoute-t-elle. «La première star que j’ai croisée sur la plage c’était le boxeur Mike Tyson. Je ne m’y attendais absolument pas, mais très sympa, avec son tatouage sur le visage. Bob Sinclar habite juste à côté de chez moi et on a passé le Nouvel An avec Jeff Bezos. Une image tourne sur les réseaux et j’étais à côté de lui à ce moment-là. Un mec super simple, il était hyper chill et je n’avais pas du tout l’impression que c’était la deuxième fortune mondiale».

Plus drôle, une récente rencontre avec la chanteuse Dua Lipa. «On a quand même une clientèle assez fortunée», reconnaît Chiara. «Généralement, ils ne font pas trop attention à l’argent quand ils viennent manger chez nous. Et là, en l’occurrence, ça nous a fait rire, car ils étaient une table de dix et ils ont divisé l’addition par six. Ils ont laissé 20 euros de pourboire. Bon, la meuf, c’est une popstar mondiale et elle fait quand même un peu attention aux économies».« Et puis Leonardo Di Caprio aussi », se remémore encore Chiara, toujours un peu sous le choc. «On ne nous l’a pas dit jusqu’au dernier moment. Et puis, on nous l’a annoncé dans les talkies. Des collines, nos clients descendent à la plage en jeep. On accède donc au beach-club grâce à des voituriers. Leonardo Di Caprio était très discret. Personne ne lui a parlé, à part la personne qui l’a servi. Il a porté le masque durant tout le repas pour ne pas se faire remarquer. C’était quand même impressionnant de le voir marcher à côté du bar où je sers».

Endroit incontournable de l’île pour les Français: la tombe de Johnny Hallyday. «Il faut y aller au moins une fois», reconnaît Chiara. «Il avait également une maison ici, et les gens s’arrêtent régulièrement dans ce magnifique cimetière pour lui. Il y a des fleurs en forme de guitare… C’est dingue, car la première fois que j’y suis allée, des Français avaient vraiment les larmes aux yeux et ils étaient touchés de voir la tombe de Johnny. C’est comme si c’était leur père. C’est un petit stop à faire, mais on ne s’y attarde pas pendant des heures».

«Pour beaucoup de francophones saisonniers présents sur l’île, je suis souvent la première Luxembourgeoise qu’ils croisent», rigole-t-elle. «J’ai aussi des origines italiennes et j’essaie de proposer des liqueurs dans mes recettes de cocktail. Ici, la spécialité, c’est le rhum, les fruits exotiques. Malheureusement, c’est très compliqué de proposer des vins de la Moselle ou du crémant luxembourgeois dans mes frigos, car tout doit être importé sur l’île. La nourriture italienne me manque également, car tout est très cher ici. À titre d’exemple, une simple pizza margherita coûte… 35 euros! Quand je vais au restaurant, c’est bon, mais sans plus…».

Parmi les endroits incontournables à visiter, «il faut absolument aller à Saint-Jean», recommande Chiara. «C’est l’endroit où il y a tous les beach-clubs avec une eau turquoise pour se baigner. Il faut aussi passer par le rond-point de la Tourmente. C’est là où les avions atterrissent avec des pistes les plus courtes au monde. C’est assez impressionnant. L’avion passe au-dessus de nous et de nombreux photographes s’y arrêtent pour faire des photos. La plage du Gouverneur est une des plus belles plages du monde». Et si vous passez par là lors des prochains mois, sachez que Chiara est d’ores et déjà reconnue comme celle qui propose «les meilleurs "Spicy Margarita" de l’île».

