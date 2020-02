Un mort à Sanem dans l'incendie d'un immeuble

Un drame a eu lieu à Sanem, après l'incendie d'un immeuble dans la rue d'Esch, dans la nuit de vendredi à samedi. Un homme de 46 ans de nationalité portugaise a été retrouvé mort par les pompiers au premier étage de l'immeuble. À leur arrivée sur place vers 2h30, les soldats du feu ont dû lutter contre un sinistre d'envergure. «Les premières équipes sur les lieux ont fait face à un feu développé sur le premier étage du bâtiment avec un risque de propagation sur les autres étages et le bâtiment accolé», indique le CGDIS dans un communiqué.

Un seul objectif en tête pour les secouristes, retrouver l'homme dont la présence avait été signalée dans le bâtiment. Malheureusement, le corps sans vie de la victime a été découvert au premier étage. Les pompiers ont ensuite dû s'atteler à ralentir la propagation des flammes. Des renforts ont été appelés. Le feu a finalement été placé sous contrôle vers 3h30 et éteint un quart d'heure plus tard. La route a été rouverte à 7h.

Une enquête a été ouverte

Si les pompiers ont réussi à éviter que l'incendie se propage dans le bâtiment voisin, le bilan est lourd: un mort donc, et une personne transportée à l'hôpital pour un contrôle. En plus des moyens supplémentaires demandés, le CGDIS est venu sur place avec trois fourgons, deux échelles pivotantes, les lances à incendie. Deux ambulances et le SAMU étaient également mobilisées.

Pour l'heure, rien ne démontre qu'il peut s'agir d'un incendie criminel. Contactée par L'essentiel, la police a indiqué qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.

(Thomas Holzer/L'essentiel)