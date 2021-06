Polfer et Halsdorf sous enquête par la Chambre

La Chambre des députés effectue une «analyse juridique» pour tirer l'affaire au clair, écrit le Land dans son édition de ce vendredi. Les anciens ministres et actuels députés Lydie Polfer (DP) et Jean-Marie Halsdorf (CSV) sont soupçonnés d'avoir cumulé pendant des années des indemnités qui ne pouvaient l'être. Par ailleurs bourgmestre de la capitale pour l'une et premier échevin à Pétange pour l'autre, ils ont touché un congé politique pour leur mandat de député et une pension vieillesse.

Lydie Polfer, 68 ans, percevrait une pension pour ses anciennes fonctions de ministre des Affaires étrangères (1999-2004) et une autre pour son mandat d'Eurodéputée. Elle cumulerait ça avec une dispense de 40 heures de sa profession d'avocate pour ses mandats politiques actuels. De son côté, Jean-Marie Halsdorf, 64 ans, ancien ministre de l'Intérieur (2004-2013), a reçu une pension pour cette fonction jusqu'en mars, selon le Land, et a aussi droit à un congé politique. Or, en 2017, le tribunal administratif s'était opposé au cumul des deux dispositifs.

Toutefois, Lydie Polfer et Jean-Marie Halsdorf ont indiqué au Land qu'ils ne «se sentent pas coupables» et ont agi «sans mauvaise intention. Le ministère de l'Intérieur va aussi se pencher sur la question, d'autres députés pourraient être concernés.

