Se démarquer sur le marché après le Covid-​​19

Pour la première fois, ce vendredi, le Moovijob Tour, l'un des plus grands salons du recrutement du pays, aura lieu en digital, en raison de la situation sanitaire. Jeudi, il y avait près de 10 500 candidats inscrits et 165 sociétés. Parmi eux, Brice, un frontalier français de 24 ans à la recherche d'un emploi au Luxembourg dans le marketing, la communication. «Ma mission d'un an se termine à la fin de l'année, je recherche donc un poste pour après. Plus ça approche, plus ça m'inquiète», confie-t-il.

Moovijob Tour Luxembourg



Vendredi de 9h30 à 17h sur le site: Vendredi de 9h30 à 17h sur le site: moovijobtour.com

La crise, qu'il n'avait pas prévue, lui complique la tâche. «C'est un domaine très prisé, avec peu d'offres. Et en cette période je me retrouve aussi en concurrence avec des jeunes qui viennent de terminer leurs études. Je sais qu'il va falloir que je sois créatif pour parvenir à me démarquer».

Du côté des autres candidats, il y a 38% de profils expérimentés (+5 ans), 34% de juniors ou débutants (-2 ans). 42% ont un bac+4 ou +5. La France compte le plus de candidats (39%) devant le Luxembourg (28%).

(Marion Mellinger/L'essentiel)