Qui a besoin d'un logement abordable?

Les listes d'attente pour un logement abordable au Luxembourg ne cessent de grossir. Ainsi, fin 2019, 3 271 personnes étaient inscrites au Fonds du logement, selon le rapport annuel du Fonds spécial de soutien au développement du logement. Début 2021, cette liste d'attente avait grossi de 18,7% pour passer à 3 883 personnes. De quoi, pour le Fonds spécial, pousser l'analyse pour savoir qui sont ces demandeurs, qui diffèrent sensiblement de l'ensemble de la population du pays.

«Les demandeurs sont en moyenne plus jeunes» que la population du Grand-Duché, pointe le Fonds spécial. Les personnes de moins de 55 ans sont en effet surreprésentées, surtout les 36-45 ans, qui représentent 31,9% des demandeurs pour seulement 19,5% de la population. À l'inverse, les 66 ans et plus pèsent 21,6% de l'ensemble de la population, mais seulement 4% des rangs de demandeurs de logements sociaux.

Leurs revenus sont en outre souvent plus faibles que la moyenne. Ainsi, 90% des demandeurs disposent de moins de 55 149 euros par an de revenu net disponible. Parmi eux, 20% des demandeurs peuvent compter sur moins de 20 169 euros par an, ce qui fait 1 680 euros disponibles par mois. Pas lourd dans un pays aux prix élevés comme le Luxembourg. Le revenu net disponible moyen des demandeurs se situe à 33 995 euros par an, soit 2 832 euros par mois.

«L'offre ne suffit pas»

Un chiffre à mettre en rapport avec la composition familiale de ces demandeurs. Les familles monoparentales et nombreuses sont surreprésentées sur les listes d'attente. Ainsi, plus d'un quart des ménages demandeurs étaient composés de deux adultes et deux enfants ou plus, alors que ces foyers ne pèsent que 14,1% de la population globale. La différence est encore plus marquée dans les familles monoparentales, le plus souvent une maman avec un ou des enfant(s). Ce type de ménage représente 4,8% de la population du Luxembourg, et 24,3% des demandes de logements à prix modérés (932 dossiers). Avec 1 313 demandes, les adultes seuls sont toutefois les plus nombreux, représentant 34,2% des demandes, ce qui correspond à peu près à leur poids dans la population (32,4%).

Quoiqu'il en soit, «l'offre actuelle en logements abordables ne suffit pas à répondre à une demande croissante», déplore le Fonds spécial. «Il est donc essentiel d'avoir une stratégie à long terme pour pouvoir augmenter le parc public de logements abordables». De 2021 à 2025, 4 300 unités de logements abordables doivent être mises sur le marché, soit 860 par an.

(jw/L'essentiel)