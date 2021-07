Qui sont les Miss et Mister Luxembourg 2021?

Elle s'appelle Léa Sevenig, a 21 ans, parle quatre langues, fait du théâtre, a fait sa scolarité au Lycée Vauban et étudie désormais à l'Institut Paul Bocuse, à Lyon. Sensibilisée aux circuits courts, elle aimerait créer une entreprise de marketing spécialisée dans la restauration. Il se nomme Jack Martins Braz, a 18 ans, étudie à l'École européenne, pratique la boxe anglaise et le VTT, a aussi fait du patinage artistique et du karaté et parle cinq langues couramment. Il voudrait s'engager dans des actions humanitaires contre la faim et pour le climat.

Tous deux viennent d'être respectivement élus Miss et Mister Luxembourg 2021. Léa a un an et demi pour préparer l'élection de Miss World, fin 2022, où elle représentera le Grand-Duché. Au total, ils étaient 85 prétendants à postuler au casting afin de succéder à Emilie Boland et Max Bidinger. Dimanche, le jury a rendu son verdict au musée de la Pinacothèque, lors d'une cérémonie de couronnement en privé, animée par Hervé Lancelin, président du Comité national de Miss & Mister Luxembourg 2021.

«Je ne réalisais pas sur le coup, mais la pression commence à monter», nous a confié Léa Sevenig. «Je suis actuellement en stage à l'Hôtel Martinez de Cannes, et je suis rentrée au Luxembourg vendredi soir, en sachant que j'étais parmi les trois finalistes à l'élection. Je ne m'y attendais pas, j'étais très contente et j'ai pu fêter un peu ça avec mes amis», dit-elle de sa voix un peu cassée, la faute à la climatisation dans l'avion.

(Cédric Botzung / L'essentiel)