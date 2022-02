Nous sommes parmi les plus jeunes de l'UE!

Peu de pays de l'Union européenne peuvent se targuer d'avoir un âge médian sous la barre des 40 ans. Sauf Chypre (38 ans), l'Irlande (38,5 ans) et... le Luxembourg (39,6 ans). Ainsi, en 2021, la moitié de la population n'avait pas encore soufflé ses 40 bougies quand l'âge médian de l'UE est de 44,1 ans.

Les pays où l'âge médian est le plus élevé sont l'Italie (47,6 ans), l'Allemagne (45,9 ans), le Portugal (45,8 ans) et la Grèce (45,5 ans). La France et la Belgique sont en dessous de la moyenne européenne (respectivement 42,1 ans et 41,8 ans).

En 10 ans, l'âge médian a augmenté partout en Europe, sauf à Malte où il n'a pas bougé et en Suède où il a légèrement baissé (de 40,8 ans à 40,6 ans). Dans l'Union européenne, il a globalement progressé de 2,8 ans (+2,5%) avec des hausses plus fortes en Espagne (+4,4%), au Portugal (+4,1%), en Grèce, en Slovaquie, en Irlande (+4%) et en Italie (+3,9%). Au Luxembourg, il n'a augmenté que de 0,6 an, passant de 39 à 39,6 ans. Au début des années 2000, il tournait autour de 37 ans.

(mc/L'essentiel)