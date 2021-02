Vous êtes prêts pour le #OBoulChallenge?

#OBoulChallenge, c'est sous ce hashtag, improbable, qu'une nouvelle tendance semble se développer, ces derniers jours, sur Internet et forcément sur les réseaux sociaux. Si l'on en croit quelques vidéos postées récemment, le Luxembourg n'est visiblement pas épargné par ce nouveau challenge.

Mais qu'est-ce que ce nouveau défi? Si vous avez le rythme dans la peau vous allez vraisemblablement adorer. Trouvez tout d'abord un escalator, demandez à l'un ou l'autre ami d'y monter et d'y descendre en même temps, et surtout demandez-leur de bouger les hanches. Filmez, enregistrez et postez le tout sur les réseaux sociaux...

Bien connu des amateurs d'arts martiaux au Luxembourg et dans les pays limitrophes, Prince Junior, boxeur originaire du Congo et installé au Grand-Duché depuis l'âge de 16 ans, a apporté sa petite pierre à l'édifice, ce dimanche 31 janvier, en s'éclatant dans la Grand-Rue de la capitale, dans le tram et sur les escalators de grands centres commerciaux.

#oboulchallenge #oboulchallenge @daario.naharis @kamaraamara268 @alkaline8294 ???? @afrojump Publiée par Prince Junior Muay-Thaï sur Dimanche 31 janvier 2021

(fl/L'essentiel)