Une troisième dose pour les adultes après six mois

«Nous constatons une baisse de la protection des personnes vaccinées, ce n’est pas une surprise», a expliqué vendredi, Xavier Bettel (DP), Premier ministre. C’est pourquoi il a annoncé que les personnes vaccinées au Luxembourg pourront recevoir une dose de rappel, six mois après la deuxième injection contre le Covid-19. Cela concerne uniquement les plus de 18 ans. «Je précise que les personnes concernées recevront une invitation, ce n’est pas la peine d’appeler la ligne déjà saturée», a précisé Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé.

La troisième dose restera «un choix», selon Xavier Bettel, et il n’est pas prévu à ce stade de conditionner la validation du CovidCheck au rappel vaccinal. «Mais nous ne pouvons pas le garantir pour la suite, les discussions sont toujours en cours», reconnaît le Premier ministre, qui plaide pour «une solution concertée au niveau européen», alors que certains pays «ont changé les règles de manière unilatérale». Il sera possible de se faire vacciner dans les centres dédiés (trois sont actuellement ouverts), chez les médecins ou dans les pharmacies. La vaccination dans les officines, encore inédite, va faire l’objet d’un projet de loi. «Elle permet une meilleure efficacité au niveau géographique», argumente Xavier Bettel.

Bientôt de nouvelles mesures?

Les deux dirigeants ont évoqué une situation sanitaire compliquée mais pas catastrophique. «La hausse des contaminations est linéaire, mais pas exponentielle, même si cela peut évoluer rapidement», a constaté le chef du gouvernement, qui précise que «l’été est propice à passer du temps dehors, l’hiver à rester à l’intérieur, où le virus se propage plus rapidement». Ce qui expliquerait l’actuelle montée du nombre de contaminations.

En cas d'aggravation, le gouvernement n'exclut pas des mesures restrictives supplémentaires, mais prendra les décisions «en temps voulu». Un projet de loi va notamment être voté afin de pouvoir réagir rapidement si cela s'avère nécessaire.

«La situation n’est pas bonne dans les hôpitaux, mais pas encore tendue, comme d’autres États peuvent le vivre», ajoute Paulette Lenert. Elle lance «un appel à limiter ses contacts, notamment les personnes vulnérables». Les ministres ont également lancé un nouvel appel à la vaccination, rappelant que les services de soins intensifs étaient largement occupés par les non-vaccinés. À noter que les personnes pourront désormais se faire vacciner en pharmacie ainsi que dans un nouveau centre, ouvert dans la capitale, dans la Grand Rue.

Le briefing en live

16h: Paulette Lenert réfute «mettre la pression» sur les personnes qui hésitent concernant la troisième dose.

15h56: Xavier Bettel est indigné par les faux-noms sur les CovidCheck: «Certains sont une pure provocation. «La police a déjà effectué des contrôles. Il y aurait une demi-douzaine de noms type Mickey Mouse qui circulent», poursuit Paulette Lenert. «C'est se moquer des personnes qui vérifient», avait introduit le Premier ministre.

15h52: Interrogée sur la possibilité de confiner les personnes non vaccinées, Paulette Lenert répond que «rien n'est exclu».

15h51: Les mesures envisagées en cas d'aggravation de la situation sanitaire? «Nous ne savons pas encore, nous analyserons la situation en temps voulu».

15h48: Sur les CovidCheck falsifiés, «le système ne peut pas le détecter» si cela a été fourni par un médecin. «C'est extrêmement grave», dit Paulette Lenert. S'il s'agit d'un piratage, le parquet est saisi. «Ceux qui achètent un code doivent savoir que c'est plus grave qu'un délit», poursuit Xavier Bettel.

15h44: Une question sur les personnes vaccinées à l'hôpital: «Le risque est beaucoup plus important pour les non-vaccinés», explique Paulette Lenert. La ministre explique qu'elle ne connaît aucun cas de personnes vaccinées, jeunes et sans comorbidités qui souffrent d'une forme grave du Covid.

15h43: Nouvelle question sur le plagiat. «Je n'ai pas triché, je n'ai pas menti, même si le travail n'était pas bon».

15h41: Interrogé sur le «Politmonitor», Xavier Bettel tend à relativiser. «Ce ne sont pas les sondages qui vont décider de la suite des travaux».

15h37: Xavier Bettel est interrogé sur la polémique liée au plagiat. «À l'époque, le professeur l'a accepté en connaissance de cause. Je suis conscient que ce travail n'a pas été bon. Mais je n'ai pas tremblé durant ces 22 dernières années. Ce n'était pas glorieux, et je n'en suis pas fier. À l'époque, on aurait pu faire mieux».

15h36: «Sans la Grande Région, notre système ne pourrait pas fonctionner».

15h35: Les marches blanches contre les mesures Covid? «Notre approche est de convaincre ceux qui hésitent».

15h34: Xavier Bettel et Paulette Lenert ne jugent pas utiles de mettre en place l'obligation vaccinale. Y compris pour les soignants.

15h33: «Pour la durée de validité des CovidCheck, il faut «trouver un consensus européen» sur le pass sanitaire.

15h32: «Nous restons en contact avec les pays voisins pour que les décisions ne soient pas trop différentes d'un pays à l'autre».

15h31: Place aux questions des journalistes.

15h30: Des tests rapides sont à disposition dans les maisons de soins.

15h28: Les tests rapides sont «un bon réflexe» qu'il convient de promouvoir. «Il faut aussi surveiller les personnes vulnérables».

15h26: «Il ne faut pas nous retrouver dans une situation comme certains pays, où des patients doivent être déplacés faute de place à l'hôpital».

15h25: «Nous ne pouvons plus accepter les fausses informations sur les effets secondaires du vaccin».

15h24: Paulette Lenert invite les personnes à la responsabilité sur le respect des gestes barrières.

15h22: «Nous voulons offrir ce rappel à tout le monde». Cela repose sur une étude israélienne, qui montre qu'après le rappel l'immunité est plus forte. «L'impact est grand pour l'ensemble de la société».

15h20: «Je lance un appel urgent. Avec Janssen, la protection diminue plus rapidement. C'est pourquoi nous recommandons une deuxième dose (NDLR: ce vaccin ne comportait à l’origine qu'une seule dose).

15h19: «Plus le taux de vaccination est élevé, moins le virus circule».

15h16: «Les personnes non vaccinées risquent même la mort. À plus de 50 ans, le risque est plus élevé. La protection du vaccin diminue avec l'âge»

15h15: La ministre de la Santé prend la parole.

15h12: Après une période de six mois, l'effet de la vaccination diminue. Les personnes de plus de 18 ans qui ont été vaccinées il y a plus de 6 mois vont être invitées à faire un rappel (1 mois pour celles qui ont été vaccinés avec Janssen). Une troisième dose «fortement recommandée». Des invitations vont être envoyées au fur et à mesure.

15h10: Des équipes mobiles seront présentes dans les galeries marchandes lors d'une «semaine de vaccination».

15h09: Un nouveau centre de vaccination va ouvrir dans la Grand Rue, à Luxembourg-Ville. Il sera ouvert de 11 à 18h jusqu'au 31 décembre. Autre nouveauté, les pharmacies pourront également vacciner.

15h08: «Le taux de vaccination augmente trop lentement». Un taux est préoccupant: 15% de la population de plus de 60 ans n'a pas été vaccinée.

15h07: Le taux de vaccination au Luxembourg est de 65,6%. «Nous en sommes encore loin des taux d'autres pays européens».

15h06: Un projet de loi va donc être déposé afin de prendre de nouvelles mesures si cela s'avérait nécessaire.

15h05: Les décisions sont prises en lien avec l’évolution à l'hôpital. «Nous ne pouvons exclure des mesures supplémentaires», si les hospitalisations grimpent.

15h03: Bettel salue le taux de vaccination des jeunes en comparaison avec les autres pays. La situation est également plutôt rassurante dans les maisons de soins. «Et nous allons continuer de tester».

15h02: «Comparons les chiffres avec ceux d'il y a un an. Nous sommes de loin en dessous de la moyenne européenne. Cela s'explique par le fait que nous n'avons pas eu d'allègement au cours des derniers mois. Le port du masque dans le commerce et les transports publics reste une part importante de notre politique sanitaire».

15h01: «Pas de hausse exponentielle du virus. La majorité des personnes qui se contaminent ne sont pas vaccinées. Le vaccin est efficace, on le voit dans les hôpitaux». Neuf patients étaient en soins intensifs jeudi. La plupart sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées.

15h: Le Premier ministre Xavier Bettel prend la parole.