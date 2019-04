Les jeunes vont partager leurs idées politiques

«Nous nous intéressons aux opinions des jeunes et voulons leur donner une voix. En matière politique, on leur demande rarement ce qu’ils en pensent», explique Isabelle Schmoetten, chargée des projets sociaux politiques au Centre d’information et documentation Fraen an Gender (CID).

Young Voices for Equality

Samedi, de 15h à 18h, au Forum Geesseknäppchen. Inscription obligatoire et gratuite à politique@cid-fg.lu

Dans le cadre du centenaire du droit de vote universel et des élections européennes, le CID et l’association Voix de jeunes femmes lancent la toute première édition du Young Voices for Equality. Samedi après-midi, une cinquantaine de jeunes entre 16 et 26 ans sont attendus au Forum Geesseknäppchen, à Luxembourg.

Les résultats transmis au gouvernement

Ils vont partager leurs opinions et propositions politiques. Le droit de vote, les droits de l’homme et l’importance de l’égalité des sexes dans les élections européennes font partie des nombreux sujets qui sont au programme.

«Il y aura cinq ateliers tenus par d’autres associations. Chacun traitera une thématique différente, ajoute Isabelle Schmoetten. Ils vont beaucoup discuter, mais il y aura aussi des ateliers interactifs. Dont un où ils vont créer leur propre pancarte de manifestation».

Les résultats de ces derniers seront par la suite transmis au gouvernement, au Parlement et aux candidats des élections européennes.

Propos recueillis par Ana Martins pour «L'essentiel Radio»:

(Ana Martins/L'essentiel)