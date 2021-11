La 3e dose appelée à s'étendre au Luxembourg

La ministre de la Santé Paulette Lenert a fait le point ce mercredi sur l'annonce la veille de l'extension de la 3e dose pour les 65 ans et plus et les soignants. «Les premières invitations sont parties, note-t-elle. Les personnes de 65 ans et plus pourront être vaccinées en centre de vaccination ou chez leur médecin. Toutes les options seront possibles. Pour les soignants, des discussions sont en cours concernant des vaccinations ou non dans les hôpitaux». «J'ai reçu de nombreux messages de professionnels de santé réclamant cette troisième dose», a souligné de son côté le Dr Thérèse Staub, présidente du Conseil supérieur des maladies infectieuses.

Par ailleurs la troisième dose est appelée à s'étendre encore davantage et de nouvelles annonces devraient intervenir dès la semaine prochaine. «Médicalement nous avons couvert les priorités, explique le directeur de la Santé Jean Claude Schmit. Est-ce que cela fait sens de donner un rappel aux moins de 50 ans, il faudra disposer d'études. Les données n'existent pas encore vraiment». Jean-Claude Schmit pointe également l'aspect administratif, rappelant que le certificat sanitaire n'est plus valable au bout de 9 mois en Autriche par exemple (12 mois au Luxembourg). «Il faudra des rappels pour permettre cette mobilité européenne à l'avenir, note-t-il. Il est donc possible qu'on élargisse la possibilité de rappel prochainement. À voir».

Validité au-delà de 12 mois?

Concernant cette date limite de validité du certificat de vaccination au Luxembourg, Paulette Lenert a annoncé qu'elle ne serait pas réduite à 9 mois comme en Autriche. La ministre a ajouté qu'une décision concernant la validité au-delà de 12 mois serait prise rapidement, avec les premiers vaccinés arrivant dès janvier 2022 à échéance.

Interrogée sur la situation sanitaire au Luxembourg, elle reconnaît qu'elle se dégrade mais de façon «plus linéaire» que dans certains pays avec un faible taux de vaccination et où les mesures sanitaires ont été totalement relâchées.

(Nicolas Martin/L'essentiel)