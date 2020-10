Des travaux annoncés sur les voies ferrées

Plusieurs tronçons de lignes ferroviaires seront fermés pour travaux à l'automne, pendant les vacances de la Toussaint, du samedi 31 octobre au dimanche 8 novembre inclus, annoncent ce vendredi les CFL. Ainsi, les trains ne circuleront pas entre Luxembourg et Arlon sur la ligne 50, entre Esch-sur-Alzette et Rodange sur la ligne 50, entre Oetrange et Trèves sur la ligne 30 et entre Ettelbruck et Diekirch sur la ligne 10.

En outre, des travaux de week-end et/ou de nuit seront effectués sur des tronçons des lignes 10, 30, 60 et 70. Les CFL précisent que des bus de substitutions seront mis en place pendant les périodes de fermeture, pour assurer les connections.

«Des investissements permanents sont faits en vue d'optimiser la sécurité, la ponctualité, la capacité et le confort sur le réseau», expliquent les CFL. «De grands projets sont mis en place à des endroits stratégiques du réseau ferré luxembourgeois». Qui plus est, «les CFL procèdent régulièrement à des travaux de maintenance et d'entretien (...) qui ne peuvent être effectués en toute sécurité qu'à travers la fermeture des tronçons concernés».

Les CFL précisent essayer de minimiser les désagrément causés par ces chantiers en les regroupant le plus possible pendant des périodes de moindre affluence, comme les vacances, les week-ends ou, parfois, la nuit.

(L'essentiel)