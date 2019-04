Une «plaque» à la mémoire du conducteur tué

Genee ee Joer nodeems d'Police Luxembourg een Automobilist zu Bouneweg erschoss huet gouf haut op dёser Plaz an der rue... Publiée par Richtung 22 sur Jeudi 11 avril 2019

Le 11 avril 2018, un automobiliste était abattu à coups de pistolet par un policier à Bonnevoie, à l'issue d'une courte course poursuite. Le drame s'était produit rue de Ardennes, à Bonnevoie. Sur sa page Facebook, «Richtung 22» affirme avoir accroché une plaque commémorative à l'endroit où les faits se sont déroulés.

La plaque indique notamment que l'armement et la formation de la police ont été remis en cause par ce drame, que la presse s'était bornée à faire des copier-coller et que le travail de la justice devait approfondir ces faits de manière transparente. Ni la police, ni la Justice n'ont commenté l'affaire. Le policier auteur du coup de feu mortel a été inculpé le 1er mars et est dans l'attente d'un procès.

Le groupe Richtung 22 s'était déjà fait remarquer à l'occasion de la fête nationale 2015. Les membres de collectif avaient été jugés pour avoir écrit quelques slogans provocants sur le parvis de la Philharmonie, où devaient se dérouler les festivités officielles du 23-juin.

(L'essentiel)