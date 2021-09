Seuls 12% des étudiants ont un petit boulot

En 2020, 90% des jeunes Européens âgés de 15 à 19 ans étaient encore à l'école, selon des chiffres publiés par Eurostat. Ils n'étaient plus que 49,5% dans la tranche des 20-24 ans, 14,4% dans la tranche 25-29 ans et seuls 4,8% des 30-34 ans étaient encore en étude.

Des études que certains sont contraints de cumuler avec un travail: en 2020, 18,4% des jeunes Européens de moins de 25 ans jonglaient entre leurs livres et un job. Ce sont les jeunes Néerlandais les plus nombreux dans ce cas (57,8%), devant les Danois (45,8%), les Allemands (38,7%) et les Autrichiens (35,2%).

Recul de 3%

Au Luxembourg, seuls 12% des jeunes de moins de 25 ans travaillaient pendant leurs études, 4% étaient à la recherche d'un emploi et 84% ne cotôyaient pas du tout le marché du travail. En comparaison, 10% des jeunes Belges et 14,8% des jeunes Français cumulaient études et travail. C'est en Slovaquie et en Roumanie que le taux est le plus faible (2,5%).

À noter que le nombre de jeunes Européens qui travaillaient en parallèle de leurs études a reculé de 3% en 2020 par rapport à 2019, la faute en partie sans doute à la crise sanitaire peu propice aux jobs étudiants.

(mc/L'essentiel)