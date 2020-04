Des tablettes pour entretenir les liens avec leurs familles

En cette période de confinement, les technologies permettent de garder un lien avec ses proches, quelle que soit la distance. C'est dans cet objectif qu'une vingtaine de salariés d'une société d'informatique ont créé l'association Solidar-IT. «Nous voulions transmettre notre savoir-faire et nos solutions pour que nos aînés restent en contact avec leurs proches», présente Nathan Mangenot, l'un des bénévoles.

Des tablettes fonctionnant sur un réseau wi-fi, munies d'une application de visioconférence, sont offertes aux maisons de retraite et de soins. Après avoir contacté toutes les structures au Luxembourg et à proximité de la frontière, en France, «elles ont été très intéressées et agréablement surprises par notre démarche. Nous avons déjà eu des demandes pour un total de près de 300 tablettes», ajoute-t-il.

4 200 euros collectés

Des établissements pour jeunes ou personnes handicapées ont également fait part de leur intérêt. Les 160 premières tablettes ont été livrées dimanche et hier dans une quarantaine d'établissements.

Pour répondre à la demande et acheter ces tablettes, les bénévoles ont créé une cagnotte sur Leetchi. Au total, 4 200 euros avaient déjà été collectés hier à 16 h. Le développement de l'application et son aspect graphique, ainsi que la configuration et désinfection des tablettes sont effectués de manière bénévole.

(L'essentiel/ Marion Mellinger)