«Nous serons à fond jusqu'à samedi en vue d'Esch2022»

Top chrono, le compte à rebours est lancé. Les préparatifs vont bon train pour lancer, comme il se doit, samedi, la soirée d'ouverture d'Esch2022, Capitale européenne de la Culture. Sur le site d'Esch-Belval, le personnel préposé au montage des scènes n'a plus une seule seconde à perdre.

«Nous sommes effectivement en plein rush», nous a précisé mardi Thomas Constancien, superviseur de chantier de la zone «Rock». «Le beau temps n'est pas de la partie, mais c'est comme ça, c'est l'hiver et on n'y peut rien. Tout se passe bien, malgré tout. Nous, on est là pour installer toute la partie technique, énergie, son et lumière, là où il y a aura samedi les différents concerts et les DJ». Et personne ne chôme à quelques jours des grands débuts d'Esch2022.

«Passer un moment inoubliable»

«Au niveau de notre équipe, on est environ 40 sur le site, ajoute Thomas. Nous serons tous à fond jusqu'à samedi en espérant pouvoir compter sur du beau temps d'ici là. La pluie et le vent, cela complique vraiment les choses pour installer des machines tout en haut. Ce n'est pas facile, mais on l'a fait».

La directrice générale d'Esch2022 se veut, elle aussi, confiante. «On a une bonne centaine de personnes sur le site pour que samedi on puisse tous passer un moment inoubliable, souligne Nancy Braun. La pression monte. Malgré une météo capricieuse, tout le monde est très motivé».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)