Guillaume et Lex Delles ont dévalé le toboggan

«C'était rapide, c'était rapide», sourit ce samedi Lex Delles, après avoir dévalé le toboggan du pavillon luxembourgeois de l'exposition universelle. Le ministre est actuellement en mission de promotion touristique à Dubaï en compagnie du Grand-Duc héritier Guillaume, qui a lui aussi glissé sur le fameux toboggan. À l'occasion de la première journée de leur visite, le ministre et le Grand-Duc héritier ont visité le pavillon luxembourgeois.

«En entrant pour la première fois à l'intérieur, on a vu la diversité du Luxembourg, avec ces 70 visages qui appellent à pénétrer dans le pavillon, s'enthousiasme le ministre. De l'autre côté, on voit l'histoire du Luxembourg, à travers l'acier, l'espace, la télécommunication. Et puis on arrive dans la partie "beauté" de ce pavillon, avec le Mullerthal et ce toboggan énorme. On se sent vraiment comme dans la nature, mais ici à Dubaï».

«Plus de 115 000 visiteurs en un mois»

La commissaire générale Maggy Nagel a indiqué qu'en «moins d'un mois, nous avons accueilli plus de 115 000 visiteurs du monde entier et partagé avec eux la beauté du Luxembourg en tant que destination touristique». Parmi eux, un invité de marque a d'ailleurs visité le pavillon luxembourgeois ce samedi. Le prince héritier de Dubaï, Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, est ainsi venu en ami voir le Grand-Duc héritier, qui a souligné l'amitié cultivée entre les deux pays. Pour le reste, Guillaume et Lex Delles ont visité plusieurs sites, dont l'impressionnant pavillon saoudien.

Et comme le gouvernement a annoncé début juillet la construction d'un nouveau centre des congrès et d'exposition à l'emplacement de Luxexpo The Box, Lex Delles a visité le Dubai Exhibition Center. Cet immense complexe de 45 000 m² comprenant 24 salles de conférence est situé sur le site de l'expo, où il doit rester après la fin de l'événement. De quoi s'inspirer pour le futur centre des congrès? Pas forcément. «Les dimensions sont autres que celles qu'on va réaliser au Kirchberg», explique le ministre, qui s'est aussi renseigné sur la stratégie commerciale de Dubaï. «Leur tourisme d'affaires est presque au niveau d'avant-crise», relève-t-il.

(ÀDubaï, jw/L'essentiel)