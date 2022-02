Les soignants une nouvelle fois mobilisés

«Le virus existe, il est dangereux et il tue. Le vaccin fonctionne et protège des formes graves et mortelles de cette maladie». Les participants à l'action #YesWeCare et #ImpfeWierkt ont une nouvelle fois martelé le message. Les soignants du Luxembourg ont observé ce jeudi midi, pour la 12e semaine consécutive, une minute de silence pour rappeler les dangers de la pandémie de Covid et les bénéfices de la vaccination. Une mobilisation qui pourrait être la dernière.

«Il est temps de profiter de cette tendance à l'accalmie pour sensibiliser une dernière fois», écrivent les organisateurs dans un communiqué. «Les blouses blanches veulent remercier toutes les personnes qui les ont soutenues durant ces deux dernières années dans le respect et la dignité». Selon les organisateurs, «un secteur de la santé en sous-effectif chronique a pu supporter les vagues successives grâce à la solidarité de la grande majorité de la population qui a œuvré de façon responsable en respectant les mesures».

Et réclamer aussi, aux responsables politiques, «un plan qui nous permettra de mieux faire face aux prochaines menaces épidémiques».

(L'essentiel)