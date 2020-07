De 4 000 à 27 500 habitants, sacré défi au Kirchberg

Selon les projections à long terme, quelque 27 500 habitants, contre 4 000 aujourd'hui, vivront au Kirchberg à l'avenir. Mais comment concilier la nécessité de loger ces résidents tout en maintenant une offre d'habitat abordable? C'est tout le défi d'un vaste programme de logements présenté vendredi par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, et le ministre du Logement, Henri Kox. «Deux tiers des habitations seront considérées comme abordables», ont indiqué les ministres, en relais du Fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg.

Le programme présenté est «ambitieux». On parle de plus de 7 000 logements à venir sur les terrains du Fonds Kirchberg. 757 appartements seront mis en vente «avant 2023», notamment «dans une nouvelle zone à urbaniser sur des terrains qui s’étirent du côté sud de l’avenue Kennedy». 1 038 logements seront disponibles d'ici 2026, puis 1 360 autres entre 2026 et 2030 dans différents secteurs du quartier.

Des prix plafonnés imposés aux promoteurs

D'ici dix ans «le plateau de Kirchberg connaîtra son développement maximal, avec la finalisation de la grande extension urbanistique au Kuebebierg/Laangfur et avec la transformation du site Luxexpo», ont développé les ministres Bausch et Kox. Ces derniers ont évoqué la création de 3 127 logements sur 24 hectares au Kuebebierg, «dernière grande réserve foncière appartenant entièrement au Fonds Kirchberg».

«Le visage du Kirchberg changera prochainement d’une ville satellite en un quartier urbain avec une agréable atmosphère de vie», a développé François Bausch. Élément majeur, et alors que les débats sont régulièrement relancés sur le coût de l'immobilier au Luxembourg, le Fonds Kirchberg impose des prix plafonnés aux promoteurs «pour la majeure partie des projets à venir». La mise à disposition des terrains se fait uniquement sous la forme d’emphytéose d’une durée de 99 ans, de sorte que le Fonds Kirchberg garde un droit de préemption.

Abordable, mais à quels prix?

«Le Fonds Kirchberg veille à couvrir dans son offre une large palette de logements abordables, aussi bien en location qu’en vente», a indiqué Henri Kox. Deux catégories de prix sont prévues pour la vente abordable: des prix au mètre carré inférieurs d’au moins 60%, et des prix inférieurs d’au moins 40%, par rapport au prix du marché. Pour les locations, deux fourchettes de prix sont retenues: une première tranche où les prix se situent entre 5 et 10 euros/m² et une deuxième tranche entre 10 et 20 euros/m².

Parallèlement aux résidents, le nombre des salariés fréquentant le quartier continuera aussi de progresser, passant de 42 000 aujourd’hui à 66 700 au-delà de 2040.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)