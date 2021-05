Le CHEM est prêt en cas de nouvelle pandémie

En ce moment, la salle d’attente menant aux urgences du CHEM (Centre hospitalier Emile-Mayrisch) est émaillée de cloisons en bois tendues de bâches de plastique. Face au Covid, les urgences de l'hôpital eschois ont mis à profit un ancien garage d’ambulances pour gérer les flux de circulation des patients et séparer ceux avec et sans symptômes. Une solution spontanée qui a vocation à durer.

«La pandémie actuelle peut encore nous accompagner un certain temps et on pense que ce ne sera peut-être pas la dernière», avance René Metz, directeur général du CHEM. Des travaux de restructuration ont donc été entamés au niveau de l’ancien garage qui seront terminés en juin.

«Un scanner dédié aux urgences»

Actuellement, à l’extérieur, la pluie tombe à travers la structure métallique du nouvel auvent. «Quand le toit sera posé la semaine prochaine, trois ambulances pourront se stationner dessous pour débarquer leurs patients au sec», explique Marc Trierweiler coordinateur construction du CHEM.

Les travaux consistent en l’installation de guichets et de murs supplémentaires, et la mise en place d’infrastructures techniques pour la circulation d’air, et, «dans les mois qui viennent, nous réceptionnerons un scanner dédié aux urgences», se réjouit René Metz. Si la fréquentation des urgences avait un peu baissé au début du Covid, elle est revenue à son rythme habituel soit environ 230 passages par jour.

Des nouveautés en radiothérapie aussi

Par ailleurs, le centre national de radiothérapie François Baclesse, hébergé au sein du CHEM, aussi, attend des nouveautés. Il est à la pointe de la modernité, avec notamment son CyberKnife, un robot de radiochirurgie, abrité sous un luminaire simulant un ciel bleu émaillé de quelques nuages blancs, dans un bunker immaculé où l’on entend de la musique classique.

Mais il attend encore cette année, pour 10 millions d’euros de nouveau matériel intégrant de l’intelligence artificielle. «Ce matériel nous permettra durant les traitements de suivre au quotidien, le positionnent d’une tumeur, qui peut changer avec la respiration, la perte de poids d’un patient, etc.», explique Guillaume Vogin, directeur médical et général du centre.

(Séverine Goffin/L'essentiel)