Deux nouvelles pistes vont voir le jour à Colmar-​​Berg

Inauguré en 1996, le Centre de formation pour conducteurs de Colmar-Berg va se donner une nouvelle jeunesse. Le coup d’envoi des travaux qui vont apporter deux nouvelles pistes, en plus des cinq actuelles, a été donné mardi, en présence du ministre des Infrastructures François Bausch (Déi Gréng). «Nous voulons passer à 60 utilisateurs par jour», contre 40 actuellement, explique Tom Sabus, directeur du Centre.

L’une des nouvelles pistes sera dédiée à des exercices de conduite, censés préparer aux conditions réelles de circulation. L’autre sera consacrée à la sécurité. Les automobilistes en herbe devront notamment éviter des obstacles, pour s’entraîner à gérer les situations les plus périlleuses. Les obstacles constitués de jets d’eau sont le plus écologiques possibles, avec un circuit fermé d’eau non potable, a tenu à préciser Tom Sabus.

Les travaux, qui s’étendent sur 350 00 m² doivent durer jusqu’à la fin de l’année prochaine. Depuis 1996, les cinq pistes ont accueilli 120 697 automobilistes et 12 785 motards, d’après les chiffres officiels. Il s’agit de personnes préparant le permis de conduire, mais aussi de conducteurs qui veulent tout simplement s’améliorer, via le Learning by doing prôné par le site.

(Dustin Mertes/L'essentiel)