«Sur la bonne voie pour réaliser nos objectifs»

«Le Luxembourg se trouve sur la bonne voie pour réaliser ses objectifs fixés pour 2020 en matière d’énergies renouvelables», a soutenu vendredi le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie dans un communiqué. Jeudi, Eurostat détaillait la part des énergies renouvelables dans chaque pays européen. Au Luxembourg, en 2016, «seuls» 5,4% de l'énergie livrée aux consommateurs provenaient de sources renouvelables.

Mais pour Étienne Schneider, pas de quoi s'inquiéter. Le Grand-Duché atteindra bien l'objectif de 11% fixé par l'UE pour le Grand-Duché, dit-il. Si le pays se trouve à la dernière place du classement européen, le ministre rappelle que la part d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute n'a cessé d'augmenter ces dernières années, passant de 4,51% en 2014 à 5,04% en 2015 et 5,44% en 2016.

Pour l'année 2016, le Grand-Duché est d'ailleurs «au-dessus des prévisions» du plan d’action national en matière d’énergies renouvelables adopté en 2010, précise Étienne Schneider. Selon lui, les efforts du gouvernement en faveur de l'énergie éolienne, solaire ou encore de la biomasse ont porté leurs fruits.

