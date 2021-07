Deux blessés dans des accidents mardi soir

Plusieurs automobilistes ont été sanctionnés par la police pour avoir pris le volant avec un coup dans le nez, mardi soir. Parmi eux, deux sont sortis de la route et ont eu des accidents. Le premier à 18h45 sur la N24 entre Beckerich et Oberpallen, le second vers 20h30 sur le CR162 entre Alzingen et Hassel, rapporte mercredi matin, la police grand-ducale. Les deux automobilistes ont été blessés et transportés à l'hôpital. Leurs alcootests étaient positifs et les permis ont été confisqués par les agents.

Mais ce ne sont pas les seuls conducteurs à avoir laissé des plumes dans la soirée. Ainsi, peu après minuit, une voiture a déboulé en trombe dans le Limpertsberg, traversant à grande vitesse l'avenue Victor-Hugo. L'auto a été interceptée et il s'est avéré que l'automobiliste avait trop bu. Il sera poursuivi mais peut conserver son permis pour le moment, son alcoolémie n'étant que légèrement au-dessus de la limite autorisée.

Un peu plus tard, un automobiliste a brûlé un feu rouge, rue de Strasbourg, toujours dans la capitale. Lui aussi avait bu quelques verres de trop et son permis lui a été retiré. Cette longue litanie de conducteurs imprudents se termine vers 2h30 du matin, avenue Émile-Reuter, à Luxembourg. Outre l'alcool, l'automobiliste avait pris de la drogue. Il fera aussi l'objet de poursuites.

(L'essentiel)