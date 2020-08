Vous ne paierez pas la «taxe plastique» en 2021

Les 27 pays de l'UE se sont entendus en juillet pour un plan de relance de 1 074 milliards d'euros. Ne reste plus qu'à trouver les ressources. La «taxe plastique» en fait partie. Déjà évoquée pour pallier le départ du Royaume-Uni de l'UE, cette taxe sur les déchets d'emballages en plastique non recyclés entrera en vigueur le 1er janvier 2021: elle sera calculée sur le poids des déchets plastiques ménagers et non ménagers non recyclés (blisters, pots de yaourts...) à hauteur de 80 centimes par kilogramme.

Sauf que le Grand-Duché a décidé de pas la mettre en place: «Le gouvernement n'entend pas introduire une "taxe plastique" sur le plan national pour l'exercice 2021», ont indiqué lundi, conjointement, le Premier ministre et les ministres des Finances, de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, en réponse aux députés CSV Laurent Mosar et Gilles Roth. Les États sont en effet «libres (...) de financer cette contribution par la voie la plus appropriée», ont ajouté les ministres.

Quelque 16 millions d'euros

Et le Grand-Duché a décidé de le faire «à travers un crédit budgétaire qui sera inscrit au projet de budget de l'État pour l'exercice 2021». En d'autres termes, les entreprises ne supporteront pas directement le poids de cette nouvelle taxe. Et ne seront donc pas tentées de la répercuter sur les consommateurs. Au moins l'année prochaine.

La Commission européenne table sur des revenus relativement stables sur la période 2021-2027, entre 4 et 8 milliards d'euros par an. Avec pour plus grands contributeurs la France et l'Allemagne (respectivement 1,2 et 1,3 milliard selon Elipso, l'association professionnelle française représentant les fabricants d'emballage plastique). Le Luxembourg, lui, devrait payer quelque 16 millions d'euros annuels.

Parmi les mauvais élèves de la classe européenne en ce qui concerne le recyclage des emballages plastique (33% contre 42% pour la moyenne européenne), le Luxembourg, par l'intermédiaire de son exécutif, a promis de redresser la barre «notamment en poursuivant l'étude de nouvelles pistes en matière de fiscalité environnementale dans le cadre de la réforme fiscale à venir».

(mc/L'essentiel)