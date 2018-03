Le Luxembourg plus riche que Bruxelles et Paris

Luxembourg reste dans le top 3 des régions de l'Union européenne disposant du PIB par habitant le plus élevé. Le Grand-Duché occupe la deuxième place derrière l'ouest de Londres, selon des chiffres portant sur 2016 publiés ce mercredi par Eurostat. Au Grand-Duché, la valeur calculée par l'institut statistique européen était 257% supérieur à la moyenne de l'UE. Dans le très chic centre de la capitale britannique, le PIB par tête est même 611% plus élevé que dans le reste de l'Union.

Le poids des frontaliers



Les statisticiens ont souligné que les frontaliers influent sur les performances économiques. Dans les régions où travaillent beaucoup de frontaliers, comme le Luxembourg, la performance est plus élevée que dans les régions voisines. Par exemple, la Lorraine a un PIB par habitant équivalent à 81% de la moyenne européenne, quand celui de la Wallonie est de 85%.

À l'opposée, les habitants du nord-ouest de la Bulgarie sont trois fois plus pauvres que les autres Européens. «Il existe des différences considérables dans l'UE et au sein des États membres», souligne Eurostat dans son communiqué. L'institut a comparé, région par région, le PIB par habitant exprimé en «standard de pouvoir d'achat», c'est-à-dire en prenant en compte les différences de prix qui existent entre les différentes zones.

La France sous la moyenne

Derrière les habitants de l'ouest de Londres et du Grand-Duché arrivent ceux de la région du sud-est de l'Irlande (217%), puis de Bruxelles et Hambourg, en Allemagne (200% dans les deux cas). «En 2016, 19 régions disposaient d'un PIB par habitant situé 50% ou plus au-dessus de la moyenne de l'UE: cinq en Allemagne, trois au Royaume-Uni, deux en Autriche, une respectivement en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Irlande, en France, aux Pays-Bas, en Slovaquie et en Suède, ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg», résume Eurostat.

A l'autre extrémité, le PIB régional par habitant représente 29% de celui de l'UE dans la région bulgare de Severozapaden (nord-ouest). Mayotte, île française de l'océan Indien (33%), puis deux autres régions bulgares (34%) et le nord-est de la Roumanie (36%) complètent la liste des régions les plus pauvres. «Parmi les 21 régions disposant d'un PIB par habitant en dessous de 50% de la moyenne de l'UE, cinq étaient situées respectivement en Bulgarie et en Pologne, quatre en Hongrie, trois respectivement en Roumanie et en Grèce, et une en France», précise Eurostat.

Les régions françaises sont globalement situées en dessous de la moyenne de l'UE, à l'exception de l'Ile-de-France (175%) et du centre-est (100%). A l'inverse, les régions allemandes sont majoritairement situées au-dessus de la moyenne.

(L'essentiel/AFP)